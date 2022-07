Le nouveau maillot domicile de Chelsea entre en scène pour 2022-2023

Nike a présenté le nouveau maillot domicile de Chelsea pour la saison 2022-2023. Assez classique, cette nouvelle tunique comporte toutefois un détail qui ne passera pas inaperçu chez les fans.

Les fans de Chelsea sont enfin fixés. Nike, qui équipe le club de la capitale anglaise depuis 2017 et ce jusqu'en 2032 moyennant un montant de 69 M€ par an, a décidé, ce jeudi, de dévoiler au grand jour le nouveau maillot domicile que porteront les Blues tout au long de l'exercice 2022-2023, aussi bien en Premier League qu'en Ligue des champions. Plus traditionnelle que la saison précédente, cette tenue se démarque néanmoins par un détail assez flagrant visuellement.

Un maillot plus classique...

Composé d'un bleu foncé classique, fidèle à l'histoire de Chelsea, ce "home kit" retrouve un look beaucoup plus épuré que lors de l'exercice 2022-2023. Terminé l'aspect original, avec le graphisme en damier notamment, le bleu uni est de retour. Le rush blue, le Chlorine Blue et le blanc sont les coloris officiels de ce nouveau maillot.

© Nike

Le sponsor maillot principal reste lui inchangé. Three, le groupe des télécommunications hongkongais, demeure bien en place au cœur de cette nouvelle création de la marque à la virgule, le "3" étant représenté en blanc. Three, partenaire du CFC depuis l'exercice 2020-2021 après avoir pris la succession de Yokohama, rapporte environ 46 M€ par an au club londonien, alors que les deux parties sont liées jusqu'à la fin de la saison prochaine.

...avec un col pour le moins spécial

La grande nouveauté de ce maillot se situe au niveau du col. Difficile, par ailleurs, de passer à côté tant il saute aux yeux dès le premier regard. La raison ? Un col Henley blanc et turquoise. Des motifs turquoise le traversent en effet sur fond blanc. La matière se veut au moins originale, rappelant certains sous-vêtements.

© Nike

On retrouve aussi la couleur turquoise autour du swoosh de Nike, composé de blanc, alors que, à l'opposé, le logo de Chelsea est floqué au niveau des pectoraux. L'ensemble de ce kit comprend aussi de multiples fines coutures rendant un aspect agréable au toucher. Concernant la technologie de ce maillot Vapor, le Dri-FIT ADV (advanced) compose ce modèle réalisé par Nike.

