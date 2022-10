Andrés Iniesta veut revenir au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Parti en 2018 du FC Barcelone pour le club japonais du Vissel Kobe, Andres Iniesta (38 ans) s'est offert une nouvelle vie au Pays du Soleil Levant. Le milieu offensif qui arrive sur la fin de sa carrière réfléchit néanmoins à un retour en Europe depuis un bon moment. Dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport, il est revenu sur un possible retour en Catalogne du côté de Barcelone.

«Je vais continuer encore un an au Japon et après on verra. J'aimerais retourner à Barcelone, qui est ma maison, mais je ne sais toujours pas à quel poste. Entraîneur, directeur sportif ou autre. Dans tous les cas, je dois d'abord entraîner une équipe et pour le moment je me vois toujours comme un joueur» a-t-il lâché.