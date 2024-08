HAC : Oussama Targhalline ciblé par le Club Bruges

Actuellement lié au Havre, Oussama Targhalline attise les convoitises en cette fin de mercato estival. Auteur de 16 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et récemment médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2024, le milieu de 22 ans pourrait voguer vers de nouveaux horizons. Selon nos dernières informations, le natif de Sidi Belyout intéresse le Club Bruges. Un dossier cependant encore très loin d’être acté même si des premiers contacts ont eu lieu avec l’entourage du joueur.

Toujours d’après nos indiscrétions, la possible arrivée du numéro 5 havrais dépendrait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, de l’avenir de Raphael Onyedika. Ainsi, si l’actuel milieu défensif du dernier champion de Belgique venait à quitter les pensionnaires de Jupiler Pro League, ces derniers pourraient alors accélérer les négociations pour le polyvalent milieu marocain. A noter, enfin, qu’aucun contact n’a encore eu lieu entre le Club Bruges et la direction des Ciel et Marine. Affaire à suivre…