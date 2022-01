Diego Godin rebondit à l'Atlético Mineiro

L'aventure de Diego Godin à Cagliari n'aura duré qu'un an et demi. Quelques minutes après que la résiliation de son contrat avec le club sarde ait été officialisée, le défenseur central uruguayen a dévoilé le nom de son futur club.

15 ans après en être parti, il repart en Amérique du Sud et rebondit à l'Atlético Mineiro, champion du Brésil en titre avec Hulk et Diego Costa. Le joueur de 35 ans a signé une saison, jusqu'au 31 décembre 2022, avec le Galo.

