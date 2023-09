Brésil : pourquoi le record de Neymar ne tient toujours pas face à Pelé

La suite après cette publicité

Samedi soir, du côté de Belém, le Brésil affrontait la Bolivie dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial 2026. Un match que la Seleção a facilement remporté sur le score de 5 buts à 1. Une rencontre historique puisque Neymar, grâce à son doublé, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Canarinha avec 79 réalisations en 125 capes, dépassant ainsi le Roi Pelé. Un exploit qui a fait la joie de celui qui évolue désormais à Al-Hilal.

«Je suis très heureux, je n’ai pas les mots. Jamais je n’aurais imaginé en arriver là. Mais battre le record de Pelé ne veut pas dire que je suis meilleur. J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du foot brésilien, et aujourd’hui j’y suis parvenu.» Pourtant, plusieurs détails ont contrasté avec cette annonce. Sur son compte X, la fédération brésilienne (CBF) s’est contentée de relayer les buts de l’ancien Parisien, sans faire aucune mention au record.

À lire

Cyclone au Brésil : la CBF apporte son soutien aux victimes

Un calcul différent

Plus tard, le compte de Santos, l’ancien club de Neymar et de Pelé, s’est fendu d’un post dans lequel Pelé est crédité de 16 buts de plus que son cadet. « Pelé - 95 buts, Neymar 79 buts. Les meilleurs buteurs de la sélection brésilienne. SANTOS. » Pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce que le Brésil, et même la CBF, estiment que le record de Neymar ne correspond qu’aux matches officiels de la FIFA. Un détail dont a fait mention le compte officiel de Pelé à l’heure de rendre hommage à Neymar.

La suite après cette publicité

«Pour toujours, nous sommes les enfants du village ! Félicitations Neymar pour avoir surpassé le Roi au nombre de buts pour l’équipe brésilienne lors des matchs officiels de la FIFA. Pelé vous applaudit certainement aujourd’hui !» Idem du côté de la CBF qui a publié une vidéo sur son site internet intitulée : « Neymar reçoit l’hommage de la CBF en tant que meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne contre les autres sélections (nationales). » Une fin de phrase qui veut tout dire.

17 buts et le débat est terminé

Au Brésil, si Pelé est toujours devant, avec ses 95 réalisations (soit 16 de plus que Neymar), c’est tout simplement parce que les matches de la Seleção face aux clubs et autres sélections mixtes sont comptabilisés. À savoir : Brésil-Suède en 1960 (2 buts), Brésil-Atlético de Madrid en 1966 (3 buts), Brésil-AIK en 1966 (2 buts), Brésil-Malmö en 1966 (2 buts), Brésil-Bahia en 1969 (1 but), Brésil-sélection Pernambuca en 1969 (1 but), Brésil-Atlético Mineiro en 1969 (1 but), Brésil-sélection amazonienne en 1970 (1 but), Brésil-sélection de Guadalajara en 1970 (1 but), Brésil-sélection de Léon en 1970 (2 buts).

La suite après cette publicité

De quoi faire sourire certains. Mais au pays auriverde, on ne plaisante pas avec le Roi Pelé. « Vous faites quoi des matches précédents ? Les matches amicaux contre les équipes nationales dans les années 1960, 1970 et un peu plus tard dans les années 1980 se sont déroulés dans des stades pleins à craquer, avec des prix très élevés. Le Brésil jouait en tenue officielle, les billets étaient payants et il y avait un trio d’arbitres. Comment ne pas donner un cachet officiel à ces rencontres ? », a expliqué un historien à Globoesporte. À Neymar d’inscrire 17 buts avec la Seleção pour mettre un terme définitif au débat.