David De Gea pense à racheter un club de D2 espagnole

David De Gea n’a toujours pas de club ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’ex-gardien de but de Manchester United est libre comme l’air. Et ce malgré quelques rumeurs à droite à gauche, la dernière l’envoyant au Betis. L’Espagnol doit trouver le temps long et se ronger les ongles, surtout au vue des prestations mitigées d’André Onana avec les Red Devils. À moins que.

La suite après cette publicité

Marca rapporter dernièrement que le portier de 33 ans pourrait être tenté par le rachat du Deportivo Eldense. Actuellement en deuxième division espagnole après avoir effectué son grand retour en Liga Adelante, le club est 11e du classement et reste sur une excellente dynamique avec 6 matchs sans défaites. Selon le même média, David De Gea s’est rendu sur place, à Elda, afin de discuter avec Pascual Pérez, le président, à propos de la situation d’Eldense. Rien de très concret même si l’ancien Mancunien a l’air intéressé à l’idée d’investir dans le club, qui devrait bientôt changer de direction.