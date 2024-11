PL : Brentford domine Leicester, Newcastle accroché par Crystal Palace

Un multiplex agité en Premier League. Sur la pelouse du Gtech Community Stadium, Brentford s’est largement imposé (4-1) face à un Leicester peu inspiré. Mais le match a d’abord été en faveur des Foxes. Sur une passe de Jamie Vardy, Facundo Buonanotte a été le premier à ouvrir le score (21e, 0-1). Cependant, Brentford a rapidement réagi. Yoane Wissa (25e, 1-1), puis Kevin Schade (29e, 2-1) ont redonné l’avantage à leur équipe. Peu avant la mi-temps, Schade s’est offert un doublé (45e+7, 3-1), permettant à sa formation de prendre le large avant la pause. À l’heure de jeu, l’Allemand s’est accordé un triplé, qui a scellé définitivement la victoire de Brentford (59e, 4-1). Grâce à leur succès, les hommes de Thomas Frank s’adjugent la 8e position au classement et remontent ainsi de quatre belles places.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Newcastle 19 13 0 5 4 4 14 14 17 Crystal Palace 9 13 -7 1 6 6 11 18

Dans l’autre grande rencontre de l’après-midi, Newcastle a bien cru s’imposer sur la plus petite des marges face à Crystal Palace, grâce à un but contre son camp de Marc Guehi, qui a trompé son équipe à la 53e minute de jeu. Cependant, en toute fin de rencontre, Munoz vient accrocher les Magpies (90+4, 1-1). De son côté, Bournemouth continue sa lente ascension dans le classement. Après une victoire sur la pelouse de Wolverhampton (2-4), notamment marquée par un triplé de Justin Kluivert, le club se procure la 11e place de Premier League. Les Wolves encaissent quant à eux un nouveau mauvais coup, et rentrent dans la zone rouge, à la 18e place. Enfin, Nottingham assure l’essentiel avec sa victoire contre Ipswich (1-0) et continue de maintenir la pression sur le top 5.

Les autres résultats de l’après-midi

Brentford 4-1 Leicester : Wissa (25e), Schade (29e, 45e+7, 59e) / Buonanotte (21e)

Crystal Palace 1-1 Newcastle : Munoz Guehi (90+4)/ (csc, 53e)

Nottingham 1-0 Ipswich : Wood (48e)

Wolverhampton 2-4 Bournemouth : Larsen (5e, 69e) / Kluivert (3e, 18e, 74e), Kerkez (8e)