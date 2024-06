Le FC Barcelone a ciblé ses deux priorités pour le mercato estival

Le contraste est saisissant et témoigne de l’incroyable fossé qui sépare désormais les deux grands rivaux. En trois jours, le Real Madrid a remporté sa quinzième Ligue des Champions et annoncé la signature de Kylian Mbappé. De son côté, le FC Barcelone nage en plein brouillard. Auteur d’une saison totalement ratée sous la houlette de Xavi, le club catalan a terminé à la deuxième place en Liga, à dix points du Real, et a été éliminé en quarts de finale de Ligue des Champions face au PSG. Un terrible déclassement qui a coûté la tête de Xavi sur le banc culé.

L’espoir des Blaugranas réside à présent dans la nomination d’Hansi Flick. Le technicien allemand, qui avait traumatisé le Barça lors des quarts de finale de C1 en 2020 avec un 8-2 cinglant, est de l’autre côté depuis quelques jours maintenant. Attendu au tournant après un passage peu convaincant à la tête de la sélection allemande, Flick a une lourde tâche en redressant sportivement les pensionnaires du Camp Nou. En proie à d’énormes problèmes financiers, le Barça n’est pas le club le plus facile à remettre sur le devant de la scène… Pour autant, Flick et la direction sportive catalane travaillent déjà de concert pour le mercato estival qui arrive. Et deux noms reviennent déjà avec insistance du côté de la Sagrada Família.

Joshua Kimmich et Nico Williams sont visés

En effet, Sport nous informe ce mardi que Nico Williams et Joshua Kimmich sont les deux priorités de l’été barcelonais. Pour le premier cité, l’optimisme régnerait du côté du Barça. Prolongeant son contrat l’année dernière, l’ailier de 21 ans est attiré à l’idée de porter la tunique bleu et rouge l’an prochain. Pour le recruter, les dirigeants catalans ont réfléchi à payer en plusieurs fois une somme plus importante que sa clause de libération. Le but étant de payer moins cet été, le Barça pourrait néanmoins consentir à payer les 50, voire 60 millions de la clause libératoire de l’ailier de Bilbao, international espagnol (13 sélections, 2 buts).

Pour le milieu polyvalent du Bayern Munich, le FC Barcelone a d’autres arguments. En effet, Hansi Flick, qui a une haute estime du joueur depuis leur passage commun en Bavière et avec la Mannschaft, va personnellement s’impliquer dans le deal, selon nos confrères catalans. Ayant déjà vu sa première offre être refusée par le joueur de 29 ans, le Barça avance à tâtons, mais compte faire une deuxième offre améliorée pour convaincre le joueur, qui peut être séduit par le projet. Touchant près de 20 millions par an, son salaire semble difficile à atteindre pour les finances catalanes qui ne permettent pas de tels émoluments. À un an de la fin de son contrat avec les pensionnaires de l’Allianz Arena, Kimmich ne sera pas retenu en cas de belle offre par ses dirigeants.