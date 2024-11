Un ancien international français devient architecte

Parmi les reconversions originales, celle d’Ulrich Ramé mérite bien un regard isolé. Ancien gardien de Bordeaux et même élu meilleur portier de Division 1 en 1999, Ramé a raccroché les gants il y a 11 ans, avec une dernière parenthèse du côté de Sedan. Il avait par la suite été nommé directeur de la performance des Girondins en 2014, avant d’assurer l’intérim sur le banc de l’équipe professionnelle au départ de Sagnol en 2016. En 2021, il était devenu manager de la section féminine du PSG, et avait quitté le club un an plus tard.

Aujourd’hui, le quotidien de l’ancien international français (13 sélections) et champion d’Europe 2000 est nettement moins rythmé par le football, passion remplacée par une autre : l’architecture, un domaine pour lequel l’homme de 52 ans consacre désormais énormément de son temps. Comme le révèle Sud-Ouest, Ramé a entamé une reconversion professionnelle ces deux dernières années aux côtes de l’architecte d’intérieur David Dalidec, rencontré durant sa carrière de joueur lorsqu’il était encore entraîneur sportif. Une trajectoire qui sort des sentiers battus.