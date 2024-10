Éliminatoires CAN 2025 : le Nigéria au coeur d’une situation surréaliste en Libye !

Mardi soir à 21 heures devait se tenir la rencontre de la 4e journée du groupe D des qualifications pour la prochaine CAN, au Maroc, entre la Libye et le Nigéria. Devait, car le déplacement des Super Eagles a pris une tournure dramatique. En effet, dimanche matin, les joueurs dirigés par Augustine Eguavoen prenaient l’avion, direction Benghazi, dont l’aéroport est situé à 19 km de Benina, lieu de la rencontre. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. C’est dans un autre aéroport que l’avion a été autorisé à atterrir, à 2h de route de la destination initiale.

Une fois débarqués de l’avion, les joueurs et le staff ont été parqués dans une salle d’attente de l’aéroport, livrés à eux-mêmes, sans assistance, ni même nourriture. Les discussions entre les membres du staff et les autorités libyennes ne changeaient visiblement rien à l’affaire et à l’heure où nous écrivons ces lignes, ils étaient toujours bloqués dans cet aéroport ! Le capitaine du Nigéria, William Troost-Ekong, a pu poster des photos sur ses réseaux sociaux, et a écrit un texte pour s’émouvoir de la situation.

Les joueurs laissés à l’abandon dans l’aéroport !

« Plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion a été détourné pendant la descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans raison. Ils ont verrouillé les portes de l’aéroport et nous ont laissés sans connexion téléphonique, nourriture ou boisson. J’ai déjà vécu des choses avant de jouer à l’extérieur en Afrique, mais c’est un comportement honteux. Même le pilote tunisien, qui a heureusement réussi à naviguer en dernière minute vers un aéroport qui n’était pas adapté à l’atterrissage de notre avion, n’avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant », a d’abord écrit Troost-Ekong, avant d’annoncer que le Nigéria refuserait de jouer la rencontre suite à cet accueil scandaleux. «En tant que capitaine, nous avons décidé avec l’équipe que nous ne jouerions pas ce match. La CAF devrait examiner le rapport et ce qui se passe ici. Et s’ils décident d’autoriser ce genre de comportement, alors qu’ils leur laissent les points. »

« Nous n’accepterons pas de voyager n’importe où par la route ici, même avec la sécurité, ce n’est pas sûr. Nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressemblerait l’hôtel ou la nourriture si nous continuions », a-t-il conclu, visiblement persuadé que cet énorme couac est volontaire. Pour l’instant, la CAF n’a pas réagi officiellement, et le match est toujours annoncé pour mardi soir. L’attaquant Victor Osimhen, qui n’est pas du rassemblement car blessé, a interpellé la Fédération africaine de football, lui demandant d’agir au plus vite. «Je suis déçu par le traitement injuste que mes frères et entraîneurs ont subi hier soir à l’aéroport en Libye. De telles actions vont à l’encontre de l’esprit sportif. Je soutiens mon équipe et je sais qu’ils resteront forts malgré ces obstacles. J’appelle la CAF et les autres instances du football à intervenir, car mes coéquipiers et les officiels sont toujours bloqués à l’aéroport en Libye. C’est inadmissible et inhumain. Nous restons unis, plus forts que jamais.»