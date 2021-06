EdF : Deschamps raconte son altercation avec Coman

Lors de la prolongation, on a pu apercevoir une scène assez surréaliste. En effet Kingsley Coman, entré en jeu, semblait blessé. Pour autant, l'ailier du Bayern Munich refusait de laisser sa place. On l'a alors vu avoir une discussion plus que tendue avec Didier Deschamps. Le sélectionneur national a raconté ce qu'il s'est exactement dit.

« C'est un joueur qui a ressenti un problème musculaire à la cuisse, il veut continuer malgré" tout en sachant que ça va être difficile. Ce n’est pas tout de vouloir continuer, il faut pouvoir le faire... Même s'il avait cette volonté, deux minutes après, il se rend compte que ce n'est pas possible. À partir du moment où il veut, il veut, qu'il se dit "je vais pousser jusqu'au bout pour voir si ça peut le faire... malheureusement ça na pas été le cas », a expliqué DD en conférence de presse.