Accord entre Dijon et Istanbul Başakşehir pour Mounir Chouiar

Ancien pensionnaire de Ligue 1 avec Dijon, l'attaquant Mounir Chouiar va bien continuer l'aventure en Turquie. Mais dans un autre club. L'attaquant de 23 ans, auteur de 4 buts en 23 matches cette saison, ne restera pas au Yeni Malatyaspor. Il a décidé de casser son prêt puisqu'il n'était plus payé et comme nous vous le révélions quelques semaines plus tôt, sa situation intéressait plusieurs clubs turcs.

Selon nos informations, il va s'engager avec le club d'Istanbul Başakşehir. Un accord a été trouvé entre Dijon et le récent 4eme du Championnat turc pour un transfert sec. Après une saison passée du côté de Malatyaspor en prêt et trois saisons à Dijon, Mounir Chouiar va donc découvrir un nouveau club en Turquie.