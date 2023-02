Brésil : le club de Palmeiras va aider les victimes des tempêtes à São Paulo

Le club de Palmeiras organisera une campagne de collecte de denrées non périssables, de couvertures, de produits d’hygiène et de nettoyage et de vêtements pour aider les communautés les plus touchées par les fortes pluies sur la côte nord de l’État de São Paulo. Grâce au programme Por Um Futuro Mais Verde, le club a reçu des dons via des points de collecte répartis autour d’Allianz Parque lors des matchs contre Bragantino, ce mercredi, et Ferroviária, ce dimanche. Les Verdão ont déjà amassé plus de trois tonnes de nourritures auprès de ses supporters lors de la Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Plusieurs dons auprès de la CUFA (Central Única das Favelas), organisation non-gouvernementale brésilienne qui œuvre auprès des quartiers les plus pauvres, ont déjà eu lieu. L’intégralité sera ainsi versée et répartie entre les entités qui aident des centaines de familles sans abri, comme l’Instituto Verdescola, situé à Barra do Sahy, à São Sebastião, l’une des municipalités les plus touchées par les tempêtes de ces derniers jours. Selon un bilan publié cette semaine par le gouvernement de l’Etat, 48 personnes sont mortes, plus de 40 sont portées disparues dans la région et 1 900 actuellement délogées.

