PSG : Kylian Mbappé se fait massacrer !

Le Paris Saint-Germain veut encore rêver plus grand. Hier, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le nouveau projet du club de la capitale et il a parlé d’une évolution plutôt que d’une révolution. Dans la soirée, le président du PSG a dû se dire qu’il y avait encore du boulot après la défaite 2 à 1 face à l’AC Milan en Ligue des champions. Un match où les hommes de Luis Enrique ont montré de nombreuses lacunes. Forcément, ce revers est largement commenté dans la presse ce mercredi matin. En France, Le Parisien a titré "Paris rechute en Italie". De son côté, L’Equipe a titré Paris l’extérieur nuit.

Une prestation ratée

De l’autre côté des Alpes, on a surtout mis en avant la belle performance des Rossoneri. En Espagne, on a également eu un oeil sur ce choc. Marca a écrit : «Milan renverse le PSG et bouleverse le groupe de la mort (…) Luis Enrique se lamente. Le PSG est en difficulté à deux journées de la fin.» Globalement, les médias pointent les manques du PSG de Luis Enrique. Mais c’est surtout le cas Kylian Mbappé (24 ans) qui fait couler de l’encre aujourd’hui. Titulaire, le capitaine des Bleus n’a pas été dans un bon jour. Malgré quelques occasions, il n’a pas été tueur.

Pour l’ensemble de son oeuvre, la Rédaction FM lui a attribué la note de 2,5 avec le commentaire suivant : « c’est la très grande insatisfaction de la soirée. Le capitaine des Bleus est passé complètement à côté. Isolé sur le flanc gauche, il est apparu toujours un peu déconnecté du collectif au fil de la rencontre, cherchant souvent la solution individuelle. Il a pourtant eu des opportunités. Il peut sans doute mieux faire sur cet excellent ballon de Dembélé (15e) et doit forcément mieux faire face à Maignan sur ce ballon en profondeur de Kolo Muani (25e). Ses deux frappes cadrées sont trop timides pour inquiéter le portier milanais (42e, 69e)».

KM7 est "humain"

De son côté, Le Parisien lui a attribué la note de 3,5.« Décevant, il a manqué d’efficacité pour porter son équipe.» L’Equipe lui a donné un 4 et a parlé d’une prestation globalement "insuffisante" et du fait qu’il a fait "peu de différences". En Italie, La Gazzetta dello Sport a été plus généreuse en lui donnant un 5. Le Corriere dello Sport lui a donné un 5,5 et a expliqué que Mbappé était finalement "humain" après sa prestation ratée. Un avis qui est aussi celui de Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport.

«Ce soir, je ne tomberai pas seulement sur Milan Skriniar, qui s’est fait manger par Olivier Giroud sur le but, et les défenseurs. Parce que devant, il va falloir parler de Mbappé. Comme à Newcastle, il ne me plaît pas du tout. Il a deux grosses occasions, tu en mets une sur les deux et tu repars de Milan avec le match nul. Mbappé, on parle de classe internationale ou pas ? Sur les deux occasions, j’en veux au moins une dedans.» Le joueur de 24 ans a reconnu qu’il y a eu des manques, lui qui s’est présenté en zone mixte hier soir. Le Français est sorti du silence qu’il s’imposait depuis plusieurs mois.