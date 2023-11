PSG : Nasser Al-Khelaïfi réagit au communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé

Les débats concernant le futur de Kylian Mbappé ne rendent plus fou le Paris Saint-Germain. Tout du moins, c’est la version officielle que nous sert le club de la capitale depuis plusieurs semaines. Après avoir écarté leur star, les Rouge et Bleu auraient visiblement trouvé un accord avec le Bondynois et aujourd’hui, toutes les parties seraient sereines. Ce qui n’empêche pas le PSG de vouloir tenter une nouvelle approche pour une prolongation. En Espagne, c’est un peu différent.

Alors que les rumeurs sur Mbappé et le Real Madrid prolifèrent dans tous les sens, les Merengues ont pour la première fois réagi officiellement pour calmer le jeu. «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG.» Info ou intox destinée à se protéger juridiquement (à l’heure actuelle, le Real n’a pas le droit de négocier avec Mbappé, il doit attendre le mois de janvier, ndlr) ? Nul ne le sait.

NAK snobe la réponse merengue

Mais aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport a pu s’entretenir avec Nasser Al-Khelaïfi. Et ce dernier a réagi au communiqué madrilène. « Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d’accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n’a joué deux finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. »

Serein, NAK en a d’ailleurs profité pour faire l’éloge du nouveau projet parisien. « Plus qu’une révolution, c’est une évolution. Nous visons le sommet, nous cherchons toujours à nous améliorer et à grandir. Les nouvelles fondations ont besoin de temps, d’un objectif, de patience, de persévérance. Un projet se construit avec un plan, pas sur quelques courses. Et puis nous avons une nouvelle philosophie à long terme, sur le collectif, et non plus sur les individus. Aujourd’hui, j’aime regarder le PSG, comme je pense que nos fans le font. C’est la bonne méthode, avec le nouveau centre d’entraînement, le meilleur au monde, les meilleurs du monde : c’est un coup de pouce pour l’avenir. » C’est dit !

