La presse espagnole en transe après l’annonce de départ de Kylian Mbappé

Pour la nature de l’annonce, on ne pourra pas dire que Kylian Mbappé nous a pris au dépourvu. Pour le timing, en revanche, c’est légèrement différent. Après des mois de spéculations, de discussions et de débats, l’international français a officialisé ce vendredi son départ du PSG cet été. Une information que nous vous dévoilions déjà, le 7 janvier dernier. Si certains imaginaient le Français communiquer sur son avenir à l’issue de la saison, il a finalement décidé de le faire à l’aube du dernier match de son club à domicile (dimanche face à Toulouse). Une annonce qui a forcément enflammé l’Espagne et Madrid, qu’il rejoindra donc cet été.

La suite après cette publicité

C’est par exemple le cas du journal madrilène AS, déjà en extase à l’idée de voir le Français évoluer aux côtés de Bellingham, Vinicius et co : «ce qui était un secret de Polichinelle vient d’être confirmé par le joueur français, qui a annoncé son départ du club parisien (…) Avec son arrivée plus que prévisible à Madrid, Florentino Pérez rééditera l’époque galactique dans laquelle des footballeurs comme Figo, Zidane et Ronaldo coïncidaient dans l’effectif. Mbappé rejoindrait Bellingham et Vinicius dans une pléthore de stars. Trois des quatre joueurs les plus chers de la planète occuperaient le Santiago Bernabéu rénové», écrit le quotidien.

À lire

PSG : les dirigeants sont soulagés après le départ de Kylian Mbappé

Même la presse catalane s’y met

Le célèbre programme espagnol El Chiringuito a de son côté consacré une émission entière à la star française. Sur les réseaux sociaux du programme, de nombreux memes ont également affleuré, avec l’idée évidente que le natif de Bondy rejoindrait Vinicius, Bellingham et Rodrygo. Le site Relevo écrit lui : «le feuilleton Kylian Mbappé (25 ans) touche à sa fin. Après des mois de rumeurs et de spéculations sur son avenir, l’attaquant a franchi une étape définitive en annonçant un secret de polichinelle sur ses réseaux sociaux : il quitte le PSG. De plus, il précise qu’il ira dans une autre ligue, confirmant toutes les indications qui le conduisent au Real Madrid.»

La suite après cette publicité

Même son de cloche chez Sport : «avec ses adieux au club parisien, Mbappé n’a plus qu’à faire une dernière annonce, qui servira à dire qu’il est désormais un nouveau joueur du Real Madrid. Vous avez fait le premier pas, il ne reste plus que le second. Une annonce qui ne devrait pas tarder à arriver, mais tout indique que ce sera après la finale de la Ligue des Champions», écrit le quotidien catalan, rappelant aussi pourquoi une signature du Parisien au Barça était «impossible». Les finances des Blaugrana étant toujours dans le rouge, le Barça n’aurait, en effet, jamais pu s’aligner sur les conditions de l’international français.

Plus généralement, l’annonce faite par Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire réagir l’ensemble de la planète football. Une (presque) fin de feuilleton soulageant ainsi certains médias européens. «Maintenant, c’est vraiment fini», avance, à ce titre, la Gazzetta dello Sport en Italie. En Angleterre, «l’adieu de Mbappé au PSG», s’affiche en Une du site du Daily Mail. Enfin pour le média allemand Sport1, «Mbappé annonce sa décision». Une enflammade qui n’en a pas fini et qui devrait durer encore quelques jours, jusqu’à l’officialisation tant attendue : celle de sa signature à Madrid. Déjà assuré du titre de champion d’Espagne, le club madrilène dispute la finale de Ligue des champions le 1er juin prochain contre le Borussia Dortmund et ce n’est sans doute qu’après les éventuelles festivités post-titre européen que sera annoncée l’arrivée du Français. Probablement avant le début de l’Euro le 14 juin.