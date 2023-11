AC Milan - PSG : Kylian Mbappé a déjà les yeux rivés sur Newcastle

Après la défaite du PSG à San Siro contre l’AC Milan (2-1), lors de la 4ème journée de Ligue des Champions, l’attaquant parisien, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte pour faire part de son analyse du match mais surtout sa détermination à penser au prochain match capital contre Newcastle : «C’est une défaite, une deuxième défaite à l’extérieur, ce n’est jamais facile de perdre, on est déçus. Il a manqué pas mal de choses et on va essayer de réagir à la maison contre Newcastle. Je n’en sais rien, je n’en sais rien. On est déçus, on a essayé de mettre tous les ingrédients de notre côté pour l’emporter, ce n’est pas passé. On a essayé de marquer ce deuxième but, ils l’ont mis avant nous, après on a essayé de réagir ensuite mais c’était trop tard en fait. Le premier objectif, c’est de gagner le prochain match contre Newcastle. C’est le plus important à l’heure actuelle.»

