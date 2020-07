Thiago Motta cherche un banc pour la saison prochaine

L’ancien entraîneur des Parisiens U19 et du Genoa, libre de tout contrat depuis son éviction du club italien en décembre dernier, ne manque pas d’ambitions. Interrogé dans les colonnes de l’Équipe ce matin, ce dernier s’est exprimé quant à ses envies pour la saison 2020-2021 à venir.

« Mon idée est de trouver un banc de touche cet été. J’ai envie de mettre en pratique ce que j’ai appris. De m’améliorer chaque jour , de devenir de plus en plus fort. J’aime ce métier, je me demande même si je ne vais pas l’aimer davantage que celui de joueur. Il est plus épanouissant. » Les potentiels courtisans sont prévenus, le principal intéressé semble plus motivé que jamais.