Danilo signe à Botafogo

L'OGC Nice officialise ce vendredi le départ de son milieu de terrain brésilien Danilo Barbosa (26 ans) à Botafogo, 12e de la Serie A auriverde la saison passée. Après son arrivée en provenance de Braga à l'été 2018 contre 10 millions d'euros, son passage n'aura pas marqué l'histoire des Aiglons, avec seulement 43 matches disputés en Ligue 1 (0 but, 0 passe décisive).

«Après un prêt à Palmeiras lors de l’année 2021, Danilo quitte définitivement l’OGC Nice. Le milieu de terrain polyvalent, également capable d’évoluer dans l’axe de la défense, rejoint Botafogo, pensionnaire de première division brésilienne. Arrivé sur la Côte d’Azur à l’été 2018, Danilo a disputé 50 matchs et inscrit un but avec le maillot rouge et noir. L’OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué du Gym.