Stuttgart : l’Allemagne tombe sous le charme de Serhou Guirassy !

L’attaquant le plus prolifique de ce début de saison 2023-2024 ? Erling Haaland, Kylian Mbappé, ou même Robert Lewandowski ? Pour le trouver, il faut se rendre au Bade-Wurtemberg, un Land du sud-ouest de l’Allemagne. Direction Stuttgart et son club, le VfB, actuel leader de Bundesliga grâce à son numéro 9 : Serhou Guirassy. Arrivé chez les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena l’été dernier en provenance du Stade Rennais, l’international guinéen (8 sélections, 2 buts) a eu du mal à débuter son aventure allemande, avant de commencer à trouver un rythme régulier en seconde partie de saison (12 buts en BL).

Mais nous ne sommes qu’au début du mois d’octobre que le joueur de 27 ans pour dépasser les attentes… Car oui, le numéro 9 des Souabes en est déjà à 13 réalisations en 8 journées de championnat, avec un triplé ce samedi après-midi à domicile face à Wolfsbourg (3-1). En seulement un quart d’heure, le natif d’Arles a non seulement assuré les trois points à son club, actuel leader de Bundesliga, mais a également battu son record de buts en une saison, qu’il avait déjà établi la saison passée avec le maillot blanc et rouge. Une efficacité clinique face au but qui ne cesse de faire parler les observateurs du football outre-Rhin.

«Guirassy, qui d’autre ?!»

Forcément, les médias allemands sont tombés sous le charme des dernières prestations de l’attaquant du Syli national, à commencer par Sky Sports Germany : «Serhou Guirassy, qui d’autre ?! Le buteur vedette du VfB Stuttgart a permis à son équipe de revenir en tête de la Bundesliga, du moins pour une nuit, grâce à un coup du chapeau.» Buteur-vedette, un qualificatif qui lui colle déjà à la peau, étant le meilleur buteur des cinq grands championnats européens confondus. Son nom fait également la Une des grands quotidiens outre-Rhin, de BILD à Kicker en passant par la chaîne de télévision allemande.

Les anciennes gloires du ballon rond sont également bluffées par l’avènement de l’ancien Rennais en Bundesliga, comme Ballon d’or 1990, Lothar Matthaüs : «Guirassy est un avant-centre complet. Un vrai buteur. Il amène tout avec lui : puissance, vitesse, technique, il frappe avec le pied et avec la tête», avait-il déclaré la semaine passée, alors qu’il culminait déjà 10 buts en 7 matches. Battant ainsi le record de Robert Lewandowski avec ce début de saison supersonique, Serhou Guirassy espère garder ce rendement insolent durant tout l’exercice et pourquoi pas aller chercher les 41 réalisations en une saison du Polonais, détenteur du record depuis 3 ans…