Ligue 2 : Sochaux nouveau leader, Le Havre son dauphin, Caen rechute

Neuvième journée de Ligue 2 ce samedi, avec huit matches au programme du multiplex de 19h. Après les succès de Bordeaux face à Dijon (2-1), et de l'En Avant de Guingamp contre l'AS Saint-Etienne (2-1) plus tôt dans la journée, la course aux deux strapontins pour la Ligue 1 se poursuivait. Leader avant cette journée, Sochaux recevait Nîmes. Les Doubistes se faisaient surprendre par Jean Kouadio Nguessan (4e), mais réagissaient grâce à Tony Mauricio (22e) et Ibrahim Sissoko (34e). Le Malien s'offrait un doublé en seconde période (3-1, 52e) et permettait à Sochaux d'assurer une 6e victoire en 9 matches. Sochaux reprend sa place de leader.

Dans le haut de tableau, Le Havre est à la fête. En supériorité numérique face au promu Annecy à partir de l'heure de jeu, les Normands ont débloqué la situation sur un penalty de Nabil Alioui (1-0, 74e). Ils récupèrent la deuxième place. Belle opération d'Amiens, qui domine Niort (2-0) grâce à Mamadou Fofana et Papis Cissé et reste collé au trio de tête. Moins bonne soirée pour Caen, qui tombe face à 10 Grenoblois au Stade des Alpes. Jordan Tell est le buteur. Une semaine après sa débâcle face à Guingamp, le FC Metz ne se relève pas. Défaite 1-0 à Bastia, oeuvre de Salles Lamonge. À dix après l'expulsion de Mathieu Debuchy, Valenciennes tombe à Pau (1-0) et gâche une opportunité d'accrocher le peloton de tête. Rodez passe de lanterne rouge à premier non-relégable grâce à un succès renversant (1-2) au Paris FC. Qui lui replonge.

Les résultats de la 9e journée de Ligue 2

Amiens 3 - 0 Niort : Fofana (55e), Cissé (60e), Arokodare (75e) pour Amiens.

Bastia 1 - 0 Metz : Salles Lamonge (10e) pour Bastia.

Grenoble 1 - 0 Caen : Tell (66e) pour Grenoble.

Le Havre 2 - 0 Annecy : Alioui (74e, s.p.), Cornette (83e) pour Le Havre.

Paris FC 1 - 2 Rodez : Guilavogui (24e, s.p.) pour le Paris FC ; Vandenabeele (61e), Danger (81e, s.p.) pour Rodez.

Pau 1 - 0 Valenciennes : Bassouamina (73e) pour Pau.

Quevilly-Rouen 1 - 3 Laval : Diedhiou (34e) pour Quevilly-Rouen ; Durbant (7e, s.p.), Maggiotti (10e, 74e) pour Laval.

Sochaux 3 - 1 Nîmes : Mauricio (22e), Sissoko (34e, 52e) pour Sochaux ; Nguessan (4e) pour Nîmes.