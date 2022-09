Ligue 2 : Bordeaux se relance face à Dijon, Saint-Etienne chute à Guingamp

Après sa défaite face à Saint-Etienne lors de la dernière journée, Bordeaux voulait vite rebondir face à Dijon qui restait sur trois revers de suite. Et dans un match maîtrisé et où le gardien dijonnais Baptiste Reynet a repoussé plusieurs tirs dangereux, les Girondins se sont fait peur. Si Josh Maja, buteur sur penalty, avait ouvert le score, Dijon finissait par égaliser sur sa seule occasion de la seconde période (1-1). Mais au mental, Bordeaux arrachait un succès mérité. Zuriko Davitashvili, pour sa première en Ligue 2, trouvait la faille d'une belle frappe du gauche (2-1). Au classement, les hommes de David Guion reprennent la tête du Championnat alors que les Dijonnais pointent à la 9eme place et concèdent une 4eme défaite de suite.

La suite après cette publicité

Dans l'autre match, Saint-Etienne, justement, se déplaçait sur la pelouse de Guingamp. Les Verts, mieux depuis quelques matches, espéraient confirmer leur bonne forme. Mais cela n'a pas été le cas face à des Bretons très sérieux jusqu'au bout. Courtet et Livolant donnaient l'avantage aux hommes de Stéphane Dumont avant que Lobry ne réduise l'écart en fin de match. Sans conséquence sur le résultat. Avec cette victoire, Guingamp grimpe sur le podium de L2.