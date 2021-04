Bayern Munich : Eric Maxim Choupo-Moting évoque ses retrouvailles avec le PSG

La suite après cette publicité

Le hasard du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a voulu qu’Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans) croise à nouveau la route du Paris Saint-Germain. Parti au Bayern Munich après deux saisons passées en France, l’international camerounais (54 sélections, 15 buts) va donc retrouver ses anciens coéquipiers. Des retrouvailles qui seront peut-être un peu plus scrutées que prévu puisque Choupo-Moting pourrait avoir sa chance sur le terrain en raison de la longue absence de Robert Lewandowski. En attendant de voir si « Choupo » rejoindra la bande des exs du PSG à avoir fait pleurer le club de la capitale, l’attaquant a évoqué ses retrouvailles avec ses anciens partenaires dans un entretien accordé au site officiel du club bavarois.

« À l'époque, à Paris, j'ai établi ma propre expression : "ça donne !" C'est un peu difficile de le traduire littéralement, ça doit décrire quelque chose de positif, de cool. Par exemple, on dirait "ça donne" à propos de ce tirage entre le FC Bayern et Paris : c’est cool, ce qui se passe ici ! Les garçons ont aimé ce terme, et après avoir inventé un symbole pour cela avec mes mains, nous l'avons utilisé pour célébrer un but ensemble, à l'entraînement et dans un match, par exemple avec Kylian Mbappé, Thilo Kehrer ou Presnel Kimpembe. C'est devenu mon symbole et au fil du temps, il a été adopté dans tout le club. À chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de cool, de beau, on disait : "ça donne !" J'ai vraiment hâte de revoir les garçons », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Le Bayern méritait de remporter la C1

« Les superstars sont des gens tout à fait normaux. Je suis un gars qui s'entend avec tout le monde, je suis une personne joyeuse et je suis toujours resté moi-même. » Ravi de recroiser la route des Parisiens, Choupo-Moting est ensuite revenu sur ce fameux Final 8 où le PSG est parvenu pour la première fois de son histoire à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, avant de s’incliner face au Bayern.

« Toute l'histoire est maintenant curieusement bouclée, car les retrouvailles arrivent si vite. À l'époque (lors de la finale 2020), c'était un match entre les deux meilleures équipes d'Europe. Le Bayern méritait de gagner, car il avait marqué un but de plus. Pour moi personnellement, notre parcours vers la finale a été tout simplement génial, d'autant plus que mon but contre Bergame nous a amenés à Lisbonne en demi-finale. Gagner le titre est le grand objectif de nous tous ici, vous pouvez le voir tous les jours dans ce club. Nous avons de très bonnes chances, mais je pense qu'il est plus difficile de défendre son titre en Ligue des Champions que de la gagner. Parce que tout le monde poursuit le FC Bayern en ce moment. Nous sommes actuellement considérés comme la meilleure équipe du monde, ce qui signifie : nous sommes l'équipe que tout le monde veut battre. » Et les Parisiens ne diront pas le contraire.