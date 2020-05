OM : des primes qui coûtent très cher....

Depuis plusieurs semaines, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, n'a cessé d'utiliser les médias pour tenter de convaincre ses joueurs d'accepter une baisse de salaire en raison des difficultés financières liées à la crise du coronavirus. Une demande qui n'a toujours pas été acceptée par l'ensemble du vestiaire phocéen. Certains joueurs ne veulent en effet pas payer les frais de la gestion économique du club qu'ils estiment mauvaise.

La suite après cette publicité

Et visiblement, le casse-tête est loin d'être terminé pour JHE. Sacré vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain, l'OM va retrouver la Ligue des Champions. Une belle performance que le club phocéen va devoir récompenser. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend qu'une prime de 100 000€ brut par joueur sera donc versée à Dimitri Payet et à ses coéquipiers. Un montant fixé en début de saison après des négociations avec des joueurs pensant toucher plus (ils demandaient 2000€ par point, ce qui aurait fait 112 000€ par tête de pipe au final, ndlr).

Cependant, crise oblige, Eyraud aimerait différer le paiement de cette prime et attendre d'avoir reçu l'argent de la Ligue des Champions pour régler la note. Une nécessité même pour le dirigeant phocéen puisque le quotidien sportif nous apprend qu'il va également devoir gérer les primes déjà présentes dans les contrats de certains joueurs. Des primes validées au moment de leur recrutement. Et pour certains cadres, les montants oscillent entre 300 000€ et 600 000€ ! Bref, le comptable de l'OM n'en a pas fini d'avoir des sueurs froides.