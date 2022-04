Bordeaux se prépare à une saignée monumentale

Un monument en péril. Pensionnaire historique de notre chère Ligue 1, Bordeaux est en train de sombrer lors de cette saison marquée par la prise de pouvoir de Gérard Lopez en juillet dernier. En effet, les Girondins sont actuellement en dix-neuvième position au classement avec seulement 26 points au compteur en 32 journées. Seul Metz fait pire avec 24 unités. Au bord de la relégation, les Bordelais (5 victoires, 11 nuls et 16 défaites) peuvent encore se sauver. Mais ce sera difficile.

Bordeaux a déjà un plan en cas de descente

Ils n'ont que trois longueurs de retard sur Clermont, barragiste actuellement, et quatre sur l'ASSE, premier non-relégable. Une formation stéphanoise qu'ils vont d'ailleurs affronter ce mercredi lors d'un match de la peur. Si tout est encore possible cette saison, la direction girondine a déjà anticipé un scénario catastrophe, nous apprend L'Equipe ce mercredi. Le quotidien sportif explique que Gérard Lopez et ses équipes ont déjà un plan en tête en cas de descente, ce qui serait un accident industriel.

L'idée serait donc d'éviter un dépôt de bilan et de faire des économies en mettant en place des mesures drastiques puisque Bordeaux a un déficit de 30 millions d'euros. On apprend donc qu'environ 100 employés du club seraient menacés par un plan social. Les joueurs ne seront pas épargnés aussi puisque les Girondins comptent sur certaines ventes pour renflouer leurs caisses et régler leurs dettes.

Des joueurs sacrifiés

Ainsi, L'Equipe explique que les Bordelais ne conserveront pas Josuha Guilavogui et Marcelo, dont les salaires sont trop élevés. Ils comptent aussi sur les ventes de Hwang Ui-Jo, Junior Onana et Alberth Elis, suivi par West Ham, Wolfsbourg et la Fiorentina selon nos informations. Mais ils ne devraient pas être les seuls à prendre la poudre d'escampette puisque des clubs devraient profiter de leurs malheurs pour faire leurs emplettes.

Il faut aussi ajouter que des éléments libres le 30 juin, comme Jimmy Briand ou encore Benoît Costil, en guerre avec les supporters, ne resteront pas. Dans tout ce marasme, les pensionnaires du Matmut Atlantique pourraient avoir quelques bonnes nouvelles, eux qui attendent de savoir ce que feront Jules Koundé (Séville) et Aurélien Tchouameni (Monaco). Courtisés par de nombreuses écuries, les deux internationaux tricolores pourraient rapporter gros à Bordeaux, qui dispose d'un intéressement de 20% en cas de revente. De quoi remonter un peu le moral de Girondins au bord de la crise de nerfs.

