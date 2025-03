La déclaration d’amour de Rudi Garcia à Cristiano Ronaldo

Depuis quelques semaines, Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur de la Belgique. Fort d’une riche carrière en France et en Italie, le coach français de 61 ans devient pour la première fois de sa carrière sélectionneur d’une nation. Auteur d’un premier rassemblement fructueux avec les Diables Rouges et un maintien assuré en Ligue A de Ligue des Nations aux dépens de l’Ukraine, l’ancien entraîneur de l’OL et du LOSC était l’invité du Canal Football Club ce dimanche. Également passé par Al-Nassr, le natif de Nemours a eu la chance d’être le coach de Cristiano Ronaldo. Questionné sur l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Garcia a dit tout le bien qu’il pensait de CR7.

«Entraîner un joueur comme Cristiano Ronaldo ? C’est relativement simple. Les grands joueurs sont simples à entraîner. La grande différence, c’est que le club d’Al-Nassr est passé de quelques millions à plusieurs millions sur les réseaux sociaux. On le voyait à l’entraînement car 1) il arrivait avant tout le monde et ensuite, c’était le dernier à partir, c’est pas une légende. Il aurait pu éventuellement se la couler douce chez nous, mais pas du tout. C’est surtout la sécurité qui change quand on se déplaçait, c’était très sécurisé. Le joueur, on comprend pourquoi c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il est tellement professionnel. Il va très vite et saute très haut encore. Il marque encore avec le Portugal donc c’est bon signe. Il faut être honnête, franc, lui dire ce qu’on pense. Il faut aussi l’écouter car il a beaucoup de vécu. »