Bayer Leverkusen : Xabi Alonso est sur le départ

Dans le cercle des entraîneurs de la nouvelle génération qui montent, Xabi Alonso (42 ans) figure en bonne position aux côtés de Ruben Amorim du Sporting CP. Concernant l’Espagnol, son excellent travail à la tête du Bayer Leverkusen, qu’il a mené au titre l’an dernier en Bundesliga, n’est pas passé inaperçu. La saison dernière, le Liverpool FC, qui cherchait à remplacer Jürgen Klopp, avait coché le nom de l’ancien de la maison avant de se rabattre sur Arne Slot. En Allemagne, le Bayern Munich en avait fait sa grande priorité après l’annonce du départ de Thomas Tuchel. Mais finalement, Xabi Alonso a décidé de poursuivre l’aventure à Leverkusen comme il l’avait annoncé en conférence de presse en mars dernier.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso a refusé plusieurs approches l’été dernier

«Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuerai d’être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place. Je sens que c’est la bonne place pour moi. Le club me soutient et me respecte. Les fans me montrent beaucoup d’amour cette saison et même dans les moments durs la saison dernière.»

À lire

Leverkusen : Victor Boniface impliqué dans un grave accident de la route

Il avait ajouté : «mon job ici n’est pas fini. Je suis content ici. En mettant tous les éléments sur la table, je suis convaincu que c’est la bonne décision. C’est un processus, le développement de l’équipe est lié à mon développement en tant que coach. C’est ma première saison (complète, ndlr) en tant que coach. Je dois prouver et gagner en expérience. Dans ce club, je me sens stable, je suis content dans ce club et on travaille ensemble. On est toujours ensemble. J’avais dit que la semaine dernière serait ma deadline. Il fallait se concentrer sur notre saison.» De quoi soulager son club et tous les supporters des champions d’Allemagne 2024. Mais leur joie aura été de courte durée.

La suite après cette publicité

Un départ pour l’été 2025

Ce lundi, Sky Germany révèle que le technicien sous contrat jusqu’en 2026 a de très fortes chances de ne pas aller au bout de son bail. Le média allemand explique que le Bayer Leverkusen se prépare déjà au départ de Xabi Alonso en fin de saison. L’écurie de Bundesliga, qui est fière d’avoir pu le conserver cet été, a reçu des signaux loin d’être positifs et qui laissent penser que le Basque fera ses adieux en 2025 après trois années de bons et loyaux services. Sky Germany ajoute que Leverkusen s’est déjà mis en quête de son remplaçant. Les profils de Sebastian Hoeneß, sous contrat jusqu’en 2027 à Stuttgart, et l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale d’Allemagne, Sandro Wagner, sont appréciés.

En ce qui concerne Xabi Alonso, la publication allemande indique que deux destinations se dégagent aujourd’hui. Il y a tout d’abord Madrid, où le Real le suit de près. Problème, Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en 2026. Manchester City est aussi sur le coup pour l’après-Pep Guardiola. En revanche, la porte menant à Liverpool est fermée puisque la direction des Reds est très contente d’Arne Slot. L’avenir de Xabi Alonso, qui sait que les opportunités ne se représenteront peut-être pas tout de suite, risque encore de faire couler de l’encre prochainement, alors que son futur départ du Bayer Leverkusen est pratiquement acté.