Bologna : Sam Beukema, la muraille néerlandaise dont doit se méfier l’AS Monaco

Parmi les joueurs qui ont explosé sous Thiago Motta lors de la belle épopée de la saison dernière, le défenseur central néerlandais, Sam Beukema, peut apparaître comme un inconnu en comparaison à des Joshua Zirkzee, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Riccardo Calafiori ou encore Stefan Posch. Pourtant, il a joué près de 2 879 minutes, soit 32 titularisations sur 33 apparitions, toutes compétitions confondues la saison passée. Et cette saison, l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar est en train de poursuivre sa métamorphose en véritable leader défensif. Et ce mardi soir, Bologne accueille l’AS Monaco en Ligue des Champions et une chose est sûre : les attaquants d’Adi Hütter devront se méfier de la solidité de Beukema en étant le leader de la 5ème meilleure défense de Serie A.

La suite après cette publicité

Interrogé récemment, Sam Beukema a été dithyrambique sur son équipe. Malgré un début de saison collectif en demi-teinte, il est fier de représenter la ville de Bologne en Ligue des Champions : «Je suis vraiment heureux ici. Évidemment, j’ai eu de la chance que la saison dernière tout se soit bien passé et tout ait été super positif. Mais il ne s’agissait pas seulement de gagner de gros matchs ou de se qualifier pour la Ligue des Champions. Quand je suis arrivé, cela semblait être une aventure nouvelle et passionnante dans un pays différent. J’ai toujours voulu jouer en Italie parce que ma mère a vécu à Riccione pendant 10 ans, elle ne m’a jamais appris l’italien donc j’ai dû l’apprendre moi-même. Je pense que c’est un très bon endroit pour jouer au football». Avec le départ de Riccardo Calafiori, le roc néerlandais avait pour mission d’accélérer son développement pour prendre officiellement les rênes de l’arrière-garde bolonaise.

De grands clubs le scrutent

Auteur d’une saison flamboyante, Sam Beukema peut rêver grand avec en premier objectif l’équipe nationale, mais la concurrence s’annonce rude à son poste avec Virgil van Djik, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jordan Teze, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Sven Botman ou encore Jurriën Timber : «L’équipe nationale a toujours été un rêve, mais maintenant que je joue la Ligue des Champions avec Bologne, cela semble être un objectif plus réaliste et légitime. Évidemment, nous avons beaucoup de bons défenseurs, donc il y a beaucoup de concurrence, mais ce parcours en Ligue des Champions peut m’aider, car il offre plus d’opportunités de capter l’attention de l’entraîneur», a déclaré à ce sujet le principal intéressé. Mais en alignant des performances de haut vol, le natif de Deventer commence à devenir une référence à son poste dans le pays où la défense est érigée au rang d’art. D’ailleurs, la Juventus, qui a perdu son leader défensif en la personne de Bremer, pense au Néerlandais de 25 ans pour le prochain mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Depuis le début de saison, Sam Beukema obtient, grâce à une série d’excellentes performances, une moyenne encore plus élevée que l’année dernière dans certains compartiments de la défense. Il enregistre un taux de duels aériens remportés de 59%, tandis qu’aux duels au sol, il affiche 62%. Son jeu au pied est toujours magistrale avec un pourcentage de passes réussies de 93% et celui des passes réussies dans le camp adverse de 85% : «Je ne pense qu’à Bologne pour le moment. J’ai aussi des ambitions et j’espère un jour jouer en Premier League ou dans un autre grand club. Je suis un fan de West Ham. J’ai visité Upton Park une fois avec mon père. J’ai été vraiment impressionné, parce que l’atmosphère était similaire à celle du Feyenoord ou du Go Ahead Eagles. Mais bien sûr, il y a beaucoup d’équipes extraordinaires en Angleterre, donc si un autre bon club comme Liverpool devait arriver, je serais heureux d’y aller un jour», avait expliqué Sam Beukema dans les colonnes de GOAL. A noter que Liverpool, l’Inter et d’autres écuries anglaises surveillent de près. Monaco doit se méfier d’un homme en particulier ce mardi soir et il s’appelle Sam Beukema…