Real Madrid : les mots forts d’Endrick sur Karim Benzema

Après s’être forgé une solide réputation au Brésil, Endrick s’apprête à découvrir les pelouses de Liga l’été prochain. Transféré depuis Palmeiras au Real Madrid contre un chèque moyennant 70 M€, l’attaquant de 17 ans a encore tout à prouver s’il souhaite inscrire son nom au Panthéon du club espagnol. Pour y parvenir, le Brésilien qui a connu ses premiers pas avec la Seleçao lors de la fenêtre internationale de novembre, souhaite s’inspirer des plus grands à l’image de Karim Benzema. Parti cet été à Al-Ittihad, le Français a laissé un souvenir impérissable dans les esprits madrilènes grâce à ses 354 buts en 648 apparitions sous la tunique merengue entre 2009 et 2023. À l’heure où il profite de ses vacances pour rencontrer ses futurs coéquipiers à Madrid et pour faire ses premières apparitions devant les médias locaux, le natif de Taguatinga s’est montré dithyrambique à l’égard de «KB9».

«Karim Benzema a toutes les qualités pour être l’attaquant parfait, bien qu’il soit actuellement en Arabie saoudite. Il a joué au Real Madrid pendant de nombreuses années. Il sait parfaitement comprendre le jeu, c’est un joueur spectaculaire à tous pointe de vue. Le meilleur attaquant du monde depuis longtemps», a déclaré l’Auriverde avant d’admettre qu’il était également un grand fan d’Harry Kane et d’Erling Haaland. «Harry Kane et Erling Haaland ont les qualités parfaites pour être l’attaquant idéal dont il parle», a-t-il fini par conclure lors d’une interview exclusive accordée à Marca.