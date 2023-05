Manchester City - Chelsea : les composition sont tombées

Ce dimanche, la Premier League se poursuit pour le compte de la 37e journée. Tout juste sacré champion, Manchester City reçoit Chelsea pour une belle affiche et pour célébrer son titre. Les Sky Blues optent pour un 4-3-3 avec Stefan Ortega Moreno dans les cages derrière Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte et Rico Lewis. Rodri Hernandez est placé en sentinelle auprès de Phil Foden et Cole Palmer. De son côté, Julian Alvarez prend la pointe tandis que Riyad Mahrez et Sergio Gomez se retrouvent sur les ailes.

De leur côté, les Blues misent sur un 3-5-2 avec Kepa Arrizabalaga officiant comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve César Azpilicueta, Wesley Fofana Thiago Silva, Trevoh Chalobah et Lewis Hall en défense. Enzo Fernandez est positionné en tant que sentinelle auprès de Ruben Loftus-Cheek et Conor Gallagher. Enfin, Kai Havertz prend la pointe de l’attaque avec Raheem Sterling à ses côtés.

À lire

Chelsea tout proche d’égaliser à Manchester !

Les compositions

Manchester City : Ortega - Walker, Akanji, Laporte, Lewis - Foden, Phillips, Palmer - Mahrez, Alvarez, Gomez

Chelsea : Kepa - Fofana, Silva, Chalobah, - Azpilicueta, Loftus-Cheek, Enzo, Gallagher, Hall - Havertz, Sterling