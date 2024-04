L2 : Angers résiste à Laval, Bordeaux retrouve le sourire à Caen, Annecy sort de la zone rouge

Suite de la 31e journée de Ligue 2. Si l’AS Saint-Etienne, tombeur de Concarneau en début d’après-midi, a fait un pas supplémentaire vers la promotion, Angers pouvait également prétendre à sécuriser sa place sur le podium en cas de succès favorable face à Laval. Cueillis à froid par les Tangos d’entrée de jeu, les Angevins ont arraché un nul salvateur dans les derniers instants de la partie (1-1). Ainsi, le SCO garde à distance le club mayennais qui peut nourrir des regrets. Toujours en haut du classement, le Paris FC a assuré l’essentiel pour rester au contact du top 5 grâce à sa victoire sur Grenoble (2-1). Après avoir longtemps fait la course en tête, Rodez a été rejoint sur le fil par QRM (3-3) et perd deux points précieux dans la course à la montée.

Classement Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 58 30 26 16 10 4 54 28 2 ASSE 54 31 16 16 6 9 39 23 3 Angers 54 31 12 16 6 9 47 35 4 Laval 49 31 5 13 10 8 37 32 5 Rodez 47 31 8 12 11 8 53 45 6 Paris FC 46 31 5 12 10 9 39 34 7 Caen 45 31 2 13 6 12 41 39 8 Guingamp 44 31 6 11 11 9 37 31 9 Pau 44 31 1 11 11 9 46 45 10 Amiens 43 31 -2 10 13 8 28 30 Voir le classement complet

En revanche, Caen a réalisé une mauvaise opération en chutant devant son public face à Bordeaux qui retrouve des couleurs après un mois de mars catastrophique (0-1). Au Roudourou, Guingamp et Amiens se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Une situation similaire s’est produite dans le Béarn où Pau a été freiné dans son élan par Ajaccio (1-1). En bas de tableau, Bastia a été accroché par Dunkerque (1-1) tandis qu’Annecy s’est offert un succès primordial dans la lutte pour le maintien face à Valenciennes (2-1), plus que jamais lanterne rouge de Ligue 2.

Les résultats du multiplex de Ligue 2

Angers 1-1 Laval

Annecy 2-1 Valenciennes

Bastia 1-1 Dunkerque

Caen 0-1 Bordeaux

Guingamp 0-0 Amiens

Paris FC 2-1 Grenoble

Pau 1-1 Ajaccio

Rodez 3-3 Quevilly-Rouen