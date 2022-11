OL : Laurent Blanc donne le ton pour le mercato

En conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc a été questionné sur le mercato. «Sincèrement, pour le moment j'entends des choses sympas à lire mais fausses. Le mercato, je n'y ai pas pensé une seule seconde car ce n'est pas encore ouvert et ensuite car on a beaucoup de choses à faire. C'est avec 90% de ce groupe qu'on va faire la saison».

Il a ensuite ajouté : «je pense qu'il faut avoir globalement un effectif performant et équilibré, ça permet de changer de système et d'être efficace dans n'importe quel système. J'espère avoir des joueurs qui iront loin à la Coupe du Monde (...) Laissez-nous finir le cinquième match (contre Nice) et on aura ensuite une réflexion à ce sujet, quels moyens nous aurons. Je suis toujours concentré sur Nice». Il sera temps ensuite d'apporter des retouches à cette équipe, notamment en défense.