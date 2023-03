LdC, Bayern - PSG : Marquinhos ne sera pas à 100%

La suite après cette publicité

Touché aux côtes et remplacé lors de la victoire du PSG face au FC Nantes, Marquinhos (28 ans) va désormais devoir serrer les dents et croiser les doigts pour être disponible face au Bayern Munich lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions, mercredi soir (21h). Selon les dernières informations du quotidien L’Équipe, le capitaine des Rouge et Bleu ne sera, en revanche, pas à 100% pour ce choc.

En effet, Marqui souffre d’une déchirure intercostale, une blessure particulièrement douloureuse. Si le staff parisien fait actuellement tout son possible pour mettre l’ancien joueur de l’AS Roma dans les meilleures conditions possibles, le Brésilien semble, également, déterminé à l’idée de débuter ce rendez-vous décisif. À noter, par ailleurs, que sur le côté droit de la défense parisienne, Nordi Mukiele, gêné à un tendon d’Achille, pourrait lui remplacer Achraf Hakimi, diminué physiquement, mis en examen pour viol vendredi et incertain pour cette rencontre.

À lire

PSG : une défense décimée avant de défier le Bayern Munich !