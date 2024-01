CdF, Pontarlier-OL : Alexandre Lacazette n’est pas satisfait

Opposé à la formation de National 3 de Pontarlier, l’Olympique Lyonnais a fait le boulot et s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, grâce à des buts de Rayan Cherki, Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette (3-0). Malgré ce résultat large, le capitaine et buteur des Gones ce dimanche, n’a pas montré une grande satisfaction.

«C’est bien. On a gagné sans encaisser de buts. Ce n’est pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif. Bravo à l’équipe de Pontarlier pour ce match», a expliqué le Lyonnais, au micro de France 3.