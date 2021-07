Kevin Strootman coûte encore très cher à l'OM

Il a été l'un des premiers à quitter l'Olympique de Marseille cet été. Kevin Strootman (31 ans) a été prêté à Cagliari pour une saison et une deuxième en option. Un départ qui soulage la masse salariale phocéenne. Forcément.

Mais pas tant que ça non plus si on se fie aux déclarations du président de l'écurie sarde Tommaso Giulini, relayées par le Corriere dello Sport. «S'il y a d'autres opportunités sur le marché, comme celle de Strootman, qui a un salaire couvert à 70% par Marseille, nous les saisirons d'office. Kevin m'a même dit qu'il voulait terminer sa carrière ici avec nous», a-t-il lancé.

L'OM lui paiera 4,6 M€ bruts cette saison

À l'OM, le milieu de terrain international néerlandais (46 sélections, 3 réalisations) percevait 550 000€ bruts par mois. Si les informations dévoilées par le patron de Cagliari sont exactes, les Marseillais continuent donc à lui verser 380 000€ bruts par mois.

L'ancien de l'AS Roma, recruté pour plus de 25 M€ à l'été 2018, pèserait donc toujours 4,6 M€ bruts par an dans les comptes des pensionnaires du Vélodrome. Du moins pour cette saison. Vous avez dit catastrophe industrielle ?