Caen ferme la porte pour le très convoité Daylam Meddah

Utilisé à 12 reprises en Ligue 2 la saison dernière, Daylam Meddah continue sa progression sous le maillot du SM Caen et impressionne. Formé au HAC avant de rejoindre Angers puis Sochaux, ce jeune défenseur de 21 ans, costaud, dynamique et capable d’évoluer dans un rôle de sentinelle, monte en puissance et s’impose aujourd’hui comme une belle promesse à son poste. Dans cette optique, de nombreuses formations commencent à pointer le bout de leur nez pour s’offrir le natif de Montivilliers, sous contrat jusqu’en juin 2026.

Selon nos dernières informations, le franco-marocain (qui a choisi le Maroc pour honorer sa mère) est notamment pisté par le Stade Brestois ou encore le Stade de Reims. Oui mais voilà, si la Ligue 1 lui fait actuellement les yeux doux, son président Olivier Pickeu, bien décidé à conserver ses talents, n’a aucune intention de s’en séparer et se montre intraitable face aux diverses approches. Disposant de la pleine confiance de sa direction, celui qui a signé son contrat l’été dernier, devrait donc poursuivre son aventure du côté du Stade Michel-d’Ornano. Affaire à suivre…