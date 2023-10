La sortie très polémique d’un ancien joueur de l’OM sur le foot féminin

La suite après cette publicité

Si l’Espagne a vu l’affaire Rubiales venir ternir l’image du pays, ainsi que sa RFEF, elle n’en reste pas moins Championne du Monde. Grâce à son jeu, léchée, la Roja a créé la surprise lors du dernier Mondial en s’imposant finalement face à l’Angleterre de Lauren James en finale. Il s’agit d’ailleurs de la première CDM remportée par les joueuses féminines espagnoles. Mais ces dernières ne doivent pas s’emballer selon Alfonso, ancien joueur du Real Madrid ou encore de l’Olympique de Marseille. Dans une interview avec El Mundo, l’homme de 51 ans aujourd’hui s’est montré très cru au sujet du football féminin.

«J’ai une opinion assez dissidente. Je pense que c’est très bien que les femmes aient leur espace et leurs droits, comme elles l’ont depuis de nombreuses années, mais je pense que le football féminin et masculin ne peuvent pas du tout être comparés, car tout dépend des revenus que vous avez générés et l’impact médiatique. Et il n’y a pas de comparaison. Je suis sûr que d’autres athlètes aimeraient gagner comme les footballeurs de l’équipe nationale et ils ne le peuvent pas. J’aimerais gagner autant que Cristiano Ronaldo, mais je ne suis pas à ce niveau. C’est comme ça. Tout le monde doit savoir où il est. Elles ne peuvent pas se plaindre. Le football féminin a évolué, mais elles doivent avoir les pieds sur terre et savoir qu’elles ne peuvent en aucun cas être comparées à un footballeur masculin», explique l’ancien attaquant de l’OM dans les années 2000. Des propos qui ont le mérite d’être argumentés, mais qui diviseront sûrement en Espagne.