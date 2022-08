Le terrible coup de pression de Naples à Fabian Ruiz et au PSG

La suite après cette publicité

Aurelio De Laurentiis est un redoutable homme d'affaires. Le président du Napoli ne se prive pas pour dicter sa loi au sein de son club comme sur le marché des transferts. D'ailleurs, certains clubs ne souhaitent pas recruter chez les Partenopei pour cette saison. C'est le cas de Manchester City et de Pep Guardiola qui ont jugé les sommes demandées par ADL démesurées. Chelsea a également dû batailler pour le convaincre de lâcher Kalidou Koulibaly. Mais le patron de Naples a fini par céder, lui qui a complètement craqué en réalisant une sortie médiatique hallucinante sur le recrutement des joueurs africains.

De Laurentiis a déjà menacé Fabian Ruiz par le passé

Sans pitié, Aurelio De Laurentiis l'est aussi avec ses joueurs. Cet été, Fabian Ruiz est dans son viseur. En fin de contrat dans une année, l'Espagnol a refusé de prolonger son bail. Début juin, Il Mattino a révélé que le président avait mis un coup de pression à son joueur en lui expliquant, ainsi qu'à son entourage, qu'ils devaient lui apporter des offres d'au moins 30 millions d'euros sinon il n'ouvrirait pas la porte pour le milieu cet été 2022. Un message entendu par le clan Fabian Ruiz qui s'est activé en coulisses.

Car depuis, le Paris Saint-Germain s'est positionné sur le joueur passé par le Betis. Un élément dont le profil plaît chez les champions de France, qui veulent devancer la concurrence (FC Barcelone, Manchester City, Real Madrid) avant que l'Espagnol soit libre dans un an. Et le PSG a visiblement su se montrer convaincant puisque le club de la capitale s'est déjà entendu avec l'international ibérique. Il reste cependant des détails à régler avec le Napoli, qui veut récupérer 25 millions d'euros et recruter Keylor Navas.

Un nouvel ultimatum

Fabian Ruiz attend donc que les deux clubs trouvent un terrain d'entente, car les deux opérations sont liées selon nos informations. Mais avec l'impitoyable Aurelio De Laurentiis, tout est possible. On sait qu'il n'hésite pas à retenir les joueurs s'il n'a pas ce qu'il veut. Kalidou Koulibaly peut en témoigner. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport révèle qu'ADL a mis un nouveau coup de pression à tout le monde et surtout à Fabian Ruiz. Alors que le dossier PSG traîne en longueur, il a dit à son joueur qu'il avait deux options : rejoindre Paris ou prolonger, en cas d'échec de ce transfert.

Si jamais il refusait cette deuxième option, il serait alors écarté du groupe professionnel au moins jusqu'au prochain mercato et absent de la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. Une menace en bonne et due forme de la part du président napolitain, qui est pourtant en train de finaliser l'arrivée de son remplaçant Tanguy Ndombele sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais De Laurentiis est capable de tout, lui qui a avait déjà fait le coup à Arkadiusz Milik par le passé. Fabian Ruiz comme le PSG, qui va devoir se plier aux exigences des Italiens sous peine d'avoir plus de concurrence dans un an, sont sous pression en cette fin de mercato.