L'AC Monza, le projet très ambitieux de Silvio Berlusconi

Été 2018 : la Società Sportiva Dilettantistica Monza 1912 (Société Sportive Amateur de Monza) vient de monter en Serie C (D3 italienne) et a pour ambition de retrouver la Serie B, qu'elle déjà a déjà disputée durant plus de 35 saisons dans son histoire. Pour atteindre cet objectif, le club change de propriétaire en septembre puisque la holding transalpine Finnivest acquiert 100% des parts, avec à sa tête un homme emblématique du paysage italien : Silvio Berlusconi. Un deuxième changement après celui des dirigeants : le 1er juillet, la SSD Monza 1912 devient l'AC Monza (Associazione Calcio Monza). Le retour de l'ancien Premier ministre dans le monde du ballon signifie également l'arrivée d'Adriano Galliani, qu'il a connu durant plusieurs années à San Siro.

Le projet de la nouvelle direction est simple : faire découvrir l'élite à ce modeste club du nord-est de Milan et se muer en club formateur pour les pépites italiennes en devenir. Si les nouveaux patrons n'ont eu le contrôle de la formation lombarde que quelques semaines après la clôture de la fenêtre de transferts estivale, Paolo Berlusconi, frère du propriétaire et nouveau président, et Adriano Galliani, administrateur délégué, affichent clairement les ambitions de l'ACM durant le mercato hivernal en recrutant plus de 20 joueurs en un seul mois. Néanmoins, les résultats ne sont pas tout de suite concluants : Monza termine à la 5e place de son groupe en Serie C et voit son rêve de montée reporté à la saison suivante...

Deux gloires rossonere à la rescousse

Néanmoins, l'équipe menée par l'ex-international italien Cristian Brocchi, passé par l'AC Milan en tant que joueur (2001-2008) et entraîneur de la Primavera (2014-2016), ne perd pas espoir. Saison 2019/2020 : l'AC Monza, menée notamment par Gabriel Paletta (191 matches en Serie A) et Nicola Rigoni (83 rencontres en SA), est championne de son groupe A et retrouve enfin la deuxième division. Une promotion qui vient récompenser près de deux ans de travail en interne. Avec cette montée en Serie B, la direction veut mettre la lumière sur son succès et cela va passer par des recrues de prestige. D'abord en septembre 2020 avec la signature libre de Kevin-Prince Boateng (114 m. à l'AC Milan) puis en décembre de la même année avec l'arrivée de Mario Balotelli, également ex-Rossonero et international italien (36 capes, 14 buts).

Le Ghanéen et l'Italien apportent leur pierre à l'édifice et font monter les Brianzoli sur la dernière marche du podium, qualificative pour les barrages de montée en Serie A. Une première dans l'élite du football italien est si proche, mais malheureusement, les hommes de Brocchi s'inclinent face à Cittadella (3-2 aux scores cumulés). La défaite amènera par la suite le départ du coach en place, remplacé par un autre Milanais : Giovanni Stroppa, champion d'Europe avec les Rouge-et-Noir en 1990. Comme une volonté du duo Berlusconi-Galliani de donner les rênes à des entraîneurs d'expérience en tant que joueur, qu'ils ont également connu dans les différents staffs techniques de l'AC Milan. Une confiance qui va s'avérer plus que payante...

Une première en Serie A et un recrutement intelligent

Après près de 20 millions investis pour la montée en D2, la direction biancorossa lève le pied lors du mercato estival 2021, privilégiant de jeunes espoirs en prêt mais également des joueurs connaissant le style de jeu proposé en Serie B. Les Rouge-et-Blanc vont réussir à se hisser à la 4e place sans Mario Balotelli, parti chez le promu turc Adana Demirspor, ni K-P Boateng, parti libre pour l'Allemagne et le Hertha Berlin. Sans ses deux stars, Monza écarte en demi-finale Brescia, ancien club de Super Mario (4-2 aux scores cumulés) puis Pisa en finale (6-4 s.c.) pour ainsi offrir aux pensionnaires du Stadio Brianteo et à leurs supporters leur première accession en première division, comme un cadeau d'anniversaire pour leur 110e année d'existence.

Alors qu'elle a déjà assuré que Giovanni Stroppa restera sur le banc des Biancorossi la saison prochaine, la direction sportive veut offrir à son entraîneur un effectif capable de se maintenir et de rester le plus longtemps possible en D1. Pour les recrues déjà arrivées, Berlusconi et Galliani ont déjà amené du très lourd, que ce soit du côté de l'Inter (A. Ranocchia libre, Sensi en prêt), la Juventus (F. Ranocchia en prêt) l'Atalanta (Pessina, de retour dans sa ville natale) et même de l'étranger (levée des options d'achat sur Antov du CSKA Sofia et Pereira du Benfica). Avec près de 21 millions d'euros dépensés sur le marché pour le moment, l'AC Monza dépasse bien loin les autres promus Lecce (1,15M) et Cremonese (5,9M). Des investissements à la hauteur des ambitions du club de celui qu'on surnomme sua Emittenza (amalgame entre eminenza, éminence, et emittenza, émetteur).

«C’est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n’était jamais allé en Serie A. Aujourd’hui, nous y sommes et Monza a l’équipe qu’il mérite et qui rencontrera l’année prochaine les grands du championnat d’Italie, avait déclaré l'homme politique de 85 ans au micro de DAZN après la promotion de Monza, avant de poursuivre : et vous voulez savoir ? On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions.» Rien que ça. Et quand on sait que Silvio B. est un homme plus qu'ambitieux, plusieurs joueurs de haut niveau ont été associés au projet monzesi : l'ancien Lyonnais Jason Denayer, l'attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi... et même la légende brésilienne du Real Madrid Marcelo. Une chose est sûre : l'AC Monza n'a pas dit son dernier dans ce marché des transferts et pourrait encore nous réserver de petites surprises...