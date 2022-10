AS Roma : bonne nouvelle pour Georginio Wijnaldum

Cet été, le Paris Saint-Germain a souhaité se séparer de Georginio Wijnaldum (31 ans). Arrivé libre un an auparavant en provenance de Liverpool, le milieu a déçu dans l'Hexagone. Pour se relancer, surtout en année de Coupe du Monde, le Néerlandais a été prêté à l'AS Roma. Mais il n'a joué qu'une seule rencontre avec la Louve. En effet, il s'est gravement blessé à la fin du mois d'août, lui qui a été victime d'une fracture du tibia droit à l'entraînement. Un terrible coup sur la tête du joueur qui va manquer le Mondial.

Ce mardi, le Corriere dello Sport donne de ses nouvelles. On apprend ainsi que plus de deux mois après sa blessure, "Gini" était présent à l'Olimpico dimanche soir pour assister à Roma-Napoli. Il a d'ailleurs déclaré aux fans présents : «je vais bien, je vais de mieux en mieux». Le CDS précise qu'il reprendra très bientôt la course à pied en salle et qu'il débutera une nouvelle préparation. Le média italien est optimiste et indique Mourinho pourra compter sur lui en janvier.