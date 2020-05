PSG : un retour à l'entraînement prévu le 22 juin ?

Si les clubs allemands et anglais ont repris le chemin de l'entraînement, leurs homologues français sont toujours à l'arrêt. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ne devront toutefois pas trop tarder puisque si la Ligue des Champions reprend en août, il leur faudra pallier le retard dû à une reprise plus tardive.

Et selon L'Equipe, Leonardo et Thomas Tuchel seraient tombés d'accord sur la date du 22 juin. Les joueurs du PSG attendraient donc encore un mois avant de retrouver le camp des Loges. En revanche, le quotidien précise que les éléments partis à l'étranger devront anticiper leur retour en France, surtout s'ils doivent observer une période de quatorzaine.