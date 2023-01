Serie A : Sassuolo accroché par Monza

Suite de la 19e journée de Serie A ce dimanche avec Monza qui recevait Sassuolo. Les visiteurs devaient impérativement gagner pour ne pas s’enfoncer un peu plus au classement et donc se rapprocher dangereusement de la zone rouge. Et dans un match équilibré, les deux équipes se partagent les points.

Malgré l’ouverture du score de Ferrari en début de première période, Sassuolo a fini par concéder l’égalisation. C’est l’attaquant Caprari qui a offert le point du match nul à Monza qui reste donc dans le ventre mou. Sassuolo pointe à une inquiétante 17e place.

