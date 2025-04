MU : Harry Maguire envoie un message fort avant l’OL

Demain soir, Manchester United va recevoir l’Olympique Lyonnais en 1/4 de finale retour de l’UEFA Europa League. Après le match nul 2-2 la semaine dernière au Groupama Stadium, les Red Devils comptent bien s’offrir le scalp des Gones. C’est en tout cas le plan de Ruben Amorim. Un plan que compte suivre à la lettre ses joueurs, dont Harry Maguire. Présent aux côtés de son coach face à la presse, le défenseur anglais, souvent critiqué à Manchester, a fait passer un message à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.

« C’est clair que la saison a été décevante, c’est indéniable. Depuis le début de saison, nous avons été bien trop irréguliers. Je pense que les performances se sont améliorées en fin de saison. Beaucoup de matches se sont soldés par un 50-50, et nous avons fini par avoir un mauvais résultat. Demain soir, c’est un match important pour nous, et je l’attends avec impatience. Remporter un trophée serait énorme et nous donnerait accès à la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est la seule compétition à laquelle nous participons encore et nous avons hâte d’y être demain soir.» Maguire est prêt à en découdre !