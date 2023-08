Chelsea prête Andrey Santos à Nottingham Forest

Andrey Santos ne jouera pas à Chelsea cette saison. Après un prêt à Vasco de Gama la saison passée, le milieu de terrain international brésilien (1 sélection) - acheté pour 12,5 M€ - va découvrir la Premier League sous les couleurs de Nottingham Forest, qu’il rejoint pour la saison à venir.

«Je suis très heureux et excité d’être ici. Je sais que Forest est un grand club, qu’il pratique un bon football et qu’il a de bons joueurs, ce qui est important pour moi. J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League et j’ai hâte de prendre du plaisir»,a-t-il déclaré dans le communiqué des Reds.