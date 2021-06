EdF : Nicolas Anelka a peur pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema est de retour chez les Bleus après plus de 5 ans d'absence. La nouvelle a semblé ravir l'ensemble ou presque des fans de football. Reste désormais à briller pour l'Euro à venir durant lequel les Bleus seront les favoris de la compétition, et à trouver un équilibre avec cette constellation de stars. Invité à réagir au retour de KB9 sur RMC ce mardi, Nicolas Anelka est tout de même inquiet. Il est bien sûr très heureux de voir Benzema avec le maillot tricolore mais craint que le Madrilène soit la cible des critiques si jamais l'équipe de France échouait dans sa quête de victoire finale. L'ancien avant-centre témoigne néanmoins de sa confiance en Didier Deschamps pour calmer l'euphorie générale.

«C’est positif pour l'équipe de France. Offensivement, elle est très forte. Il (Benzema) amène un plus. Il avait envie de revenir. Il doit être très content et doit avoir envie de montrer à tout le monde qu’il a manqué. Mais, n’oublions pas qu’en 2002, il y avait déjà eu une équipe de France très forte offensivement. Il y avait les meilleurs buteurs de la Serie A (Trezeguet), de la Premier League (Henry) et de la Ligue 1 (Cissé). Il faut rester mesuré. Individuellement, tu regardes chaque joueur et où ils jouent, c’est extraordinaire. (...) Ce dont j’ai peur, c’est qu’on enflamme l’attaque de l’équipe de France. On va dire que normalement, elle est championne d’Europe. Mais si ça n'arrive pas, il y a un nom qui va ressortir. C’est Karim. Ça fait peur. Après, Didier est intelligent, il sait comment ça se passe. »