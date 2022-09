PSG-Brest : les regrets de Franck Honorat après la défaite

Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la plus petite des marges à domicile face au Stade Brestois (1-0), dans le cadre de la 7e journée de championnat. Une courte défaite qui nourrit quelques regrets du côté des Bretons, comme l'a expliqué l'attaquant du SB29 Franck Honorat quelques instants après le coup de sifflet final.

«Oui, c'est dommage. On se crée quand même quelques occasions. Après, on sait que c'est une équipe au-dessus collectivement et individuellement. Mais sur le peu d'occasions qu'on a eues, il nous a manqué de la lucidité et de joueurs en nombre dans la surface. C'est dommage, on pouvait revenir à 1-1 avec le penalty, parce que le nul aurait été mérité», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.