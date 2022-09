Ligue 1 : le PSG s'impose sur la plus petite des marges face à Brest

Sur une pelouse du Parc des Princes mouillée par la pluie qui s'abattait sur la capitale, le Paris Saint-Germain recevait le Stade Brestois dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Après avoir perdu sa place de leader, prise par le RC Lens - vainqueur face à Troyes vendredi soir, le club francilien avait l'occasion de poursuivre sa série de victoires et ainsi reprendre son trône en championnat. Les Bretons, quant à eux, devaient se relancer sur un terrain compliqué après trois matches sans succès et 14 buts encaissés (dont 7 à domicile face à Montpellier). Pour se rassurer défensivement, Michel Der Zakarian sortait la défense à 3 avec Herelle, le capitaine Chardonnet et Brassier, tandis que Slimani et Honorat formaient le duo offensif dans le 5-3-2 aligné. Christophe Galtier alignait son 3-4-1-2 habituel avec un seul petit changement par rapport au onze qui a battu la Juventus mardi dernier (2-1), puisque Danilo prenait place dans l'axe de la charnière à 3 à la place de Marquinhos. Neymar et Mbappé prenaient place devant le meneur de jeu Messi au front de l'attaque. Les deux formations n'avaient pas besoin de round d'observation : dès la 6e minute, Danilo alertait Bizot d'une tête contrée par la défense, avant deux occasions intéressantes d'Honorat (10e, 17e). Neymar (11e) et Mbappé (13e) se montraient également offensivement mais sans trouver le cadre adverse.

Le PSG croyait être en supériorité numérique après le rouge adressé à Herelle, coupable d'un tacle en tant que dernier défenseur sur Neymar, l'arbitre se déjugeait grâce à la VAR et donnait raison au défenseur brestois (27e). Quelques minutes plus tard, Neymar profitait d'une merveille de passe de Messi pour tromper le portier néerlandais (1-0, 30e). Le SB29 avait la chance de rentrer au vestiaire avec un seul but en retard, et ce malgré Mbappé, auteur d'un but hors-jeu (45e) avant de tomber sur un bon Bizot (45+2e). En seconde période, le rythme ne retombait pas, même si les Parisiens dominaient bel et bien le match. Après un poteau de la tête de LM30 (50e) et un raté de KM7 (58e), Fadiga obtenait un penalty après une intervention musclée de Kimpembe pour offrir à Slimani, mais l'international algérien voyait son tir à 11 mètres repoussé par une superbe claquette de Donnarumma (71e), qui s'illustrait une seconde fois sur une reprise au second poteau de l'Algérien. Malgré une domination concédée sur l'ensemble de la rencontre, les visiteurs se montraient bien solides face aux assauts adverses, qui manquaient souvent de justesse dans le dernier geste. Néanmoins, les locaux pouvaient soufflet au coup de sifflet final et s'imposaient sur la plus petite des marges (1-0). Au classement, le Paris Saint-Germain est leader provisoire en attendant l'Olympique de Marseille, qui reçoit le LOSC ce samedi soir à l'Orange Vélodrome. Brest, défait pour la quatrième fois cette saison, reste 17e - et donc premier relégable - et pourrait même perdre des places en cas de bons résultats de Strasbourg ou Angers dimanche après-midi.