Ligue 1 : Lens fait le job face à Troyes et prend la tête du classement

La Ligue 1 était de retour ce vendredi avec le match d'ouverture de la 7eme journée de Ligue 1. Au programme, le RC Lens à domicile qui recevait Troyes. Qui dit Lens à domicile dit évidemment un stade Bollaert-Delelis à guichet fermé. Sur le terrain, Franck Haise faisait confiance à son trio d'attaque Openda-Sotoca-Da Costa alors que Séko Fofana était sur le banc au coup d'envoi. Du côté de la formation troyenne, on retrouvait notamment Adil Rami au cœur de la défense à cinq. Sans surprise, c'est le RC Lens qui dominait très nettement la rencontre. Dans une ambiance de folie, les Sang et Or poussaient pour ouvrir le score et Lois Openda trouvait rapidement le poteau (6e). De quoi mettre la pression à une défense troyenne pas spécialement sereine.

Quelques minutes plus tard, sans doute le fait de jeu de la première période. Sur une accélération, Gradit était violemment bousculé à l'entrée de la surface (10e) et se blessait à l'épaule. Pas de quoi siffler faute selon l'arbitre ni selon le VAR alors que le banc lensois, furieux, réclamait quelque chose. Dans la foulée, le défenseur, sur un nouveau duel, retombait encore sur l'épaule. Une nouvelle chute qui le contraignait cette fois-ci à sortir sur blessure. Et à la mi-temps, le staff lensois annonçait au micro de Prime Video que le central de 29 ans souffrait d'une fracture de la clavicule. Pour le reste, dans le premier acte, le RC Lens finissait logiquement par ouvrir le score juste avant la pause grâce à Danso qui plaçait un coup de tête imparable (1-0, 40e).

Lens nouveau leader

Au retour des vestiaires, les Lensois revenaient avec les mêmes intentions et pouvaient en plus compter sur le retour de leur capitaine Seko Fofana. L'international ivoirien remplaçait Poreba averti très tôt dans la rencontre. Alors forcément, les hommes de Franck Haise poussaient pour faire le break et Fofana ne passait pas loin de marquer sur sa première frappe. Mais son tir était contré de justesse par la défense troyenne. De leur côté, les coéquipiers de Mama Baldé procédaient en contre et arrivaient par moment à se procurer des occasions. L'attaquant bissau-guinéen forçait Brice Samba à se coucher sur une belle frappe (59e).

Dans le dernier quart d'heure de jeu, Troyes commençait à enfin sortir de son camp pour tenter d'égaliser. Car les Lensois n'arrivaient toujours pas à faire le break à cause d'un Gauthier Gallon irréprochable et qui sauvait les siens deux fois (69e, 72e). Mama Baldé, lui, manquait de peu l'égalisation (81e). Mais malgré quelques occasions des deux côtés, le score ne bougera plus. Le RC Lens obtient déjà son 5eme succès de la saison et prend donc la tête du Championnat en attendant évidemment les matches du PSG et de l'OM.