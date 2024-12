Le FC Barcelone peut donner un gros coup de main à John Textor et à l’OL

Condamné à une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit faire des économies. Et plutôt conséquentes… Selon les informations de différents médias, l’OL doit dégager plus de 100 millions d’euros de revenus, tout en faisant baisser drastiquement sa masse salariale. John Textor a tout de même plusieurs stratégies pour faire entrer du cash…

Les exploits de Botafogo ont par exemple fait gagner énormément d’argent au groupe Eagle. Au total, le club brésilien a gagné 70 millions grâce à sa victoire en Copa Libertadores, avec 21 millions d’euros assurés pour le vainqueur du plus prestigieux tournoi sudaméricain, et 50 millions d’euros qui vont entrer grâce à la participation du club à la Coupe du Monde des clubs. Des sommes qui seront en partie destinées aux finances de l’OL.

Un joueur très coté

Et voilà que selon Sport, le FC Barcelone pourrait permettre à Botafogo - et donc à Eagle Group - de toucher un nouveau gros chèque. Le profil de Luiz Henrique, la vedette du club brésilien, plaît ainsi beaucoup aux Barcelonais. L’ailier de 23 ans, que Botafogo était aller chercher au Betis pour environ 16 millions d’euros, cartonne dans son pays et a de grandes chances de revenir en Europe dans les prochains mois.

S’il a été question d’un transfert vers l’Olympique Lyonnais, d’autres clubs sont intéressés. Le Barça en fait donc partie et pourrait passer à l’attaque l’été prochain. Le média catalan nous apprend d’ailleurs que les Blaugranas avaient déjà tenté le coup, par le passé, sans succès. L’été prochain, les Barcelonais tenteront de faire venir un ailier pour apporter de la concurrence dans le secteur offensif, et Luiz Henrique pourrait être l’élu. Un transfert vers la Catalogne pourrait donc bien aider Eagle et donc l’Olympique Lyonnais…