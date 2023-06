PSG : c’est la guerre en interne à cause de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Une fois encore, Kylian Mbappé va animer les mois de juillet et d’août. Cette fois, en revanche, la situation est un peu différente à celles des étés précédents. Et pour cause, il se dit que c’est le PSG qui cherche à s’en séparer, pour éviter de voir le principal concerné filer gratuitement dans un an. Le joueur lui n’aurait, du moins si on se fie à ses déclarations publiques, pas spécialement envie de partir.

Selon les médias espagnols, Luis Enrique se serait même déjà entretenu avec le Bondynois pour lui demander de rester, étant prêt à lui offrir le brassard de capitaine. Dans ce dossier, il est encore question d’un intérêt prononcé du Real Madrid pour le joueur, même si, selon la presse locale, les Merengues pourraient aussi attendre 2024 plutôt que de dépenser une lourde somme cet été.

Des avis qui divergent

Defensa Central, qui avait dévoilé l’information sur Luis Enrique, explique que cette histoire commence à créer un peu de clash en interne à Paris. Selon le média, Nasser al-Khelaïfi voudrait toujours convaincre le joueur de prolonger son contrat, n’ayant pas l’intention de le vendre. De son côté, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani voudrait que Mbappé parte dès cet été. Le journal explique que l’émir aurait même recadré Nasser, lui faisant savoir que ce n’est pas lui qui a le dernier mot au PSG.

Al Thani souhaite ainsi que le PSG récupère un joli chèque cet été, sans prendre le risque de le voir filer gratuitement dans un an. Il est aussi conscient qu’il est presque impossible de le convaincre de prolonger pendant la saison prochaine, ce que NAK estime être capable de faire. Une situation qui fait les affaires de Florentino Pérez, qui ne rate pas une miette de ce qui se passe à Paris, rajoute DC…